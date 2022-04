Twitter : Entouré avec l'investissement d'Elon Musk

(CercleFinance.com) - Twitter bondit de 21% en début de séance, entouré après des informations selon lesquelles, dans un document réglementaire, Elon Musk déclare détenir désormais 73,5 millions d'actions, soit une participation passive de 9,2% au capital.



Selon Wedbush, cette participation passive 'pourrait n'être que le début de conversations plus larges avec les dirigeants de Twitter qui pourraient conduire en fin de compte à une participation active et un rôle de détention potentiel plus agressif'.



Le broker ne voit toutefois pas cette prise de participation d'Elon Musk dans le groupe de micro-blogging comme une façon de se détourner de Tesla et de SpaceX, mais plutôt une façon pour le milliardaire d'origine sud-africaine 'd'étendre encore ses tentacules'.



