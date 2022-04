Twitter : En nette hausse, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Twitter progresse de près de 5% à New York, porté par une analyse de Jefferies qui maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre, tout en rehaussant son objectif de cours de 40 à 48 dollars, au lendemain de l'annonce d'une prise de participation à hauteur de 9,2% d'Elon Musk, qui devient ainsi le plus grand actionnaire.



Le broker considère le bond de 27% de l'action du groupe de micro-blogging comme 'une réaction excessive potentielle, compte tenu de la justification peu claire de l'investissement d'environ 3,7 milliards de dollars de Musk'.



'Avec un titre en hausse de 16% depuis le début de l'année et une prime de plus de 100% par rapport à Meta, les investisseurs auront besoin de voir des progrès substantiels vers les objectifs 2023 de revenus et d'utilisation active quotidienne monétisable', prévient-il.



