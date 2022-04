Twitter : Elon Musk propose de racheter 100% de la société

(CercleFinance.com) - La SEC (Securities and Exchange Commission) des Etats-Unis indique qu'Elon Musk a émis une offre d'achat non contraignante sur l'ensemble des actions Twitter en circulation pour 54,2 $ par action (soit une prime de 38% par rapport au cours du 1er avril), ce qui représenterait un investissement total de 43 milliards de dollars.



