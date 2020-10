Twitter : Des résultats trimestriels conformes aux attentes

(CercleFinance.com) - Twitter a publié hier soir ses résultats trimestriels. Le réseau social a vu son nombre d'utilisateur actifs croître de 29% entre le 3e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020, passant de 145 à 187 millions.



Dans le même temps, le CA a progressé de 14%, de 824 à 936 millions de dollars.



Le bénéfice net s'élève à 29 millions de dollars (contre 37 millions un an plus tôt), soit un BPA de 0,04 dollar, en ligne avec le consensus.



Ce matin, le titre Twitter gagnait près de 8% à New-York.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel