Twitter : Cotation suspendue dans l'attente d'un communiqué

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La cotation du titre Twitter a été suspendue lundi dans l'attente de la publication d'un communiqué, selon un avis du NYSE diffusé dans la matinée.



La cotation de Twitter est suspendue depuis 9h52 (heure de New York), précise l'opérateur boursier dans son avis.



Cette annonce intervient alors que la chaîne d'informations financières CNBC révèle que Jack Dorsey, le fondateur et directeur général du groupe, serait sur le départ.



CNBC rappelle que Jack Dorsey avait dû faire face, l'an dernier, à l'ire du fonds activiste Elliott Management, qui lui reprochait de cumuler les fonctions de directeur général chez Twitter et Square, sa société de paiement électronique.



La chaîne américaine note que son éventuel successeur héritera d'objectifs ambitieux puisque le média social affiche l'ambition de parvenir à 315 millions d'utilisateurs actifs à la fin 2023 et d'au moins doubler son chiffre d'affaires d'ici là.



Au moment de sa suspension de cotation, l'action Twitter affichait des gains de 3,4% après avoir bondi de plus de 11% au plus haut de la matinée.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.