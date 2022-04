Twitter : Accord définitif avec Elon Musk

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Twitter a annoncé avoir conclu un accord définitif pour son acquisition par Elon Musk, pour 54,20 dollars par action en espèces. La transaction est évaluée à environ 44 milliards de dollars.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 $ en espèces pour chaque action ordinaire de Twitter qu'ils possèdent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d'achat représente une prime de 38% par rapport au cours de clôture de l'action Twitter le 1er avril 2022.



Bret Taylor, président du conseil d'administration de Twitter, a déclaré: ' Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée apportera une prime de trésorerie substantielle, et nous pensons que c'est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter. '



