Tronics : Perte nette accrue avec les changes

(CercleFinance.com) - Tronics Microsystems, un fabricant de capteurs pour l'industrie, a annoncé mercredi avoir accru sa perte nette semestrielle en raison de l'impact défavorable de la remontée du billet vert sur sa dette libellée en dollar.



La filiale française du japonais TDK accuse sur la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022 une perte nette consolidée part du groupe de 2,9 millions d'euros, contre -2,5 millions d'euros un an plus tôt.



Le spécialiste de la miniaturisation des systèmes électroniques explique avoir comptabilisé une charge financière de deux millions d'euros, principalement lié à l'impact d'un effet de change défavorable sur des prêts libellés en dollars.



Sa perte opérationnelle consolidée pour le 1er semestre de l'exercice fiscal s'est, elle, réduite à 1,1 million d'euros, l'amélioration de la performance opérationnelle ayant plus que compensé la hausse du prix des matières premières et de l'énergie.



Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 7,8 millions d'euros, contre 6,4 millions un an auparavant, une dynamique positive appelée à ralentir au second semestre puisque Tronics anticipe un chiffre d'affaires stable d'un semestre à l'autre.



