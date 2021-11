Transgene : Résultats prometteurs sur le vaccin anti-cancer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Transgene signe mardi l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris après l'obtention de résultats prometteurs sur son vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer.



A 12h15, le titre grimpe de plus de 3%, contre un repli de l'ordre de 0,6% pour le marché parisien dans son ensemble.



Transgene a fait état hier soir de premières données positives concernant le TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé ciblant les mutations tumorales propres à chaque patient.



Ces données ont été générées dans le cadre de deux essais de phase I réalisées chez six patients atteints de cancer de l'ovaire ou de cancer de la tête et du cou.



Dans son communiqué, la biotech évoque des premiers signes d'activité 'extrêmement prometteurs'.



Dans l'essai sur le cancer de l'ovaire, qui inclut quatre personnes, une patiente a bénéficié d'une absence de progression de la maladie pendant neuf mois, jusqu'à son décès dû à une maladie chronique non liée.



Une autre patiente présentant des lésions radiologiques est stable et toujours sous traitement avec TG4050, neuf mois après la première injection.



Dans le bras de traitement précoce de l'essai tête et cou, les deux patients traités avec TG4050 depuis 10 et 5 mois respectivement sont dans un état stable et continuent à recevoir leur traitement.



