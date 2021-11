Transgene : Progresse de +3% après l'annonce d'une étude

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 3% après la publication hier des premiers résultats de son programme TG4050, vaccin thérapeutique issu de la technologie myvac, dans le cancer de l'ovaire et le cancer tête et cou.



' Les premières données qui portent sur 4 patients évaluables ont permis de mettre en évidence des premiers signaux d'efficacité clinique et biologique. Le concept du vaccin thérapeutique conçu et développé de façon très spécifique pour chaque patient présente un rationnel fort qui semble confirmé à ce stade des observations cliniques ' indique Invest Securities.



' La société poursuit les recrutements, et prévoit de publier durant le S1 2022 des données actualisées. La cohorte totale pour les deux études dans les deux indications cibles devrait compter jusqu'à 43 patients ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son opinion positive sur le dossier et réitère sa recommandation à l'Achat.



