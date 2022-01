Transgene : Parution d'un article dans une revue scientifique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Transgene s'adjuge plus de 3% ce jeudi à la Bourse de Paris suite à la parution dans une revue scientifique de données concernant son projet de virus oncolytique.



La société de biotechnologie française et son partenaire suédois BioInvent ont annoncé ce matin la publication dans le Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) de données approfondies de preuve de concept préclinique sur BT-001, le produit qu'ils développent ensemble.



Cet article montre notamment que le composé, actuellement au stade clinique, a le potentiel d'apporter un bénéfice thérapeutique plus important que les anticorps anti-CTLA-4 administrés par voie systémique.



Les données montrent notamment que l'anticorps a une activité antitumorale dans les 'tumeurs froides' qui sont habituellement résistantes aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires.



Dans son communiqué, Transgene souligne que le recrutement de patients dans l'essai de Phase I/IIa - qui doit évaluer BT-001 en monothérapie et en combinaison dans les tumeurs solides - se poursuit et que des premières données cliniques sont attendues pour le premier semestre 2022.



