Transgene : Nouvelles données positives sur TG4050

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Transgene annonce qu'elle présentera, au congrès de l'AACR 2022, de nouvelles données positives sur TG4050, son vaccin individualisé actuellement évalué dans deux essais de phase I chez des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer de la tête et du cou.



Elle expliquera que TG4050 a induit des réponses immunitaires cellulaires T spécifiques contre plusieurs mutations tumorales propres à chaque patient, et qu'une activité antitumorale durable et prometteuse a été observés chez plusieurs patients traités.



À ce jour, le vaccin a été bien toléré et aucun effet indésirable grave n'a été signalé dans les deux études. Les délais de production et la livraison des lots cliniques individualisés sont compatibles avec les calendriers prévus par les protocoles d'essais cliniques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.