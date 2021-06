Transgene : Le titre chute après un placement privé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Transgene a ouvert en forte baisse mardi suite à l'annonce d'une augmentation de capital par placement privé, destinée à financer ses développements cliniques.



Vers 10h00, le titre de la société biotechnologique baisse de 6%, soit la deuxième plus mauvaise performance du marché parisien.



Le spécialiste de l'immunothérapie a annoncé ce matin le succès de sa levée de fonds d'un montant d'environ 34,1 millions d'euros souscrite par ses actionnaires historiques et des investisseurs spécialisés dans la santé.



L'Institut Mérieux, qui détient déjà 60 % du capital de la société, a souscrit à l'augmentation de capital à hauteur de 25 millions d'euros.



Au total, l'opération a donné lieu à l'émission de 13,9 millions d'actions ordinaires nouvelles, soit 16,6% du capital, à un prix unitaire de 2,45 euros représente une décote de 6,5% par rapport au cours l'action hier soir, faisant apparaître une dilution significative pour les investisseurs existants.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.