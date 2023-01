Transgene : Le titre avance, un essai autorisé en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Transgene progresse vendredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce par la société de l'autorisation du lancement d'un essai clinique en France avec son virus oncolytique.



Vers 11h20, le titre de la biotech gagne 4,7% et signe l'une des plus fortes progressions de l'indice CAC Mid & Small, lui-même en hausse de 0,3%.



La société, qui conçoit des immunothérapies contre les cancers reposant sur des vecteurs viraux, a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour procéder à un essai de Phase I sur son virus oncolytique propriétaire TG6050.



Le candidat-médicament sera administré par voie intraveineuse à des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (non-small cell lung cancer, NSCLC) au stade avancé.



TG6050 a été conçu pour exprimer l'IL-12 humaine, une cytokine connue pour enclencher une puissante réponse immunitaire, et un anticorps anti-CTLA4 entier.



Sa réponse antitumorale combine plusieurs mécanismes d'action en ciblant sélectivement les cellules cancéreuses et en exprimant l'IL-12 et l'anticorps anti-CTLA4 dans le micro-environnement tumoral.



L'essai inclura jusqu'à 36 patients avec un NSCLC au stade avancé, en rechute après des traitements de référence, l'inclusion du premier patient étant attendue au premier semestre 2023.



