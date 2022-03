Transgene : Invest Securities maintient son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que la société a publié ses résultats 2021 qui ressortent globalement en ligne avec ses estimations.



' La PN s'est légèrement creusée du fait du résultat financier en baisse en 2021 vs 2020 (+4mE vs +6,8mE). Les dépenses opérationnelles sont en augmentation comme attendu, en particulier sur le poste R&D (+5,5mE de dépenses R&D, soit une hausse de 20%). La hausse des dépenses (+7mE) a été totalement compensée par une hausse des revenus (+7,5mE) ' souligne Invest Securities.



' La PN ressort donc à -19,5mE en 2021 vs -17,2mE en 2020. La position de trésorerie s'élève à près de 50mE à fin 2021, en ligne avec nos estimations (48,8mE), ce qui procure une visibilité financière jusqu'à fin 2023 ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities maintient son opinion Achat et son objectif de cours de 5,7E.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.