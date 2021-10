Transgene : Invest Securities confirme son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que depuis un peu plus d'un an, Transgene connait un tournant dans son histoire.



' Cela se traduit par des changements significatifs de différentes natures: (i) changement de gouvernance avec l'arrivée de Hedi Ben Brahim au poste de CEO, en remplacement de Philippe Archinard qui dirigeait la société depuis sa création, (ii) refonte de la stratégie pour capitaliser sur les 2 plateformes propriétaires de la société qui l'inscrivent dorénavant dans la médecine personnalisée et l'IA, et (iii) stratégie financière qui sécurise les activités de la société jusqu'à fin 2023 ' indique Invest Securities.



' Du fait de son potentiel de recovery déjà nettement amorcé, nous confirmons notre opinion à l'Achat en perspective du rebond à CT qu'offre le titre, notamment grâce à un newsflow que nous anticipons dès le T4 2021 et qui devrait alimenter un momentum positif ' rajoute le bureau d'analyses.



