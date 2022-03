Transgene : Des présentations prévues l'AACR 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Transgene a annoncé mercredi avoir été sélectionné, aux côtés de son partenaire suédois BioInvent, pour une présentation de poster lors de la prochaine conférence de l'American Association for Cancer Research (AACR), qui se déroulera à la Nouvelle-Orléans le mois prochain.



La société de biotechnologie indique que le poster va montrer que leur virus oncolytique BT-001 a le potentiel de fournir un plus grand bénéfice thérapeutique que les anticorps anti-CTLA-4 administrés par voie systémique.



Transgene a également prévu un poster devant faire état de nouvelles données initiales prometteuses de phase I pour TG4050, son vaccin individualisé ciblant les mutations tumorales propres à chaque patient.



Le congrès scientifique AACR 2022 se tiendra à la Nouvelle-Orléans (Louisiane) en présentiel du 8 au 13 avril.



