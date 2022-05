Transgene : Des données sur TG4050 prévues à l'ASCO

(CercleFinance.com) - Transgene annonce que des données préliminaires des deux essais de phase I de TG4050, son vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer, feront l'objet d'une présentation lors de la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



L'abstract fournit des données cliniques et d'immunogénicité positives de TG4050 obtenues dans ces deux essais en cours chez des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer de la tête et du cou HPV-négatifs (NCT03839524 et NCT04183166).



Les données détaillées seront donc présentées lors d'une session de présentation de posters le 5 juin prochain, à la conférence de l'ASCO, conférence qui se tiendra virtuellement et en présentiel à Chicago du 3 au 7 juin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel