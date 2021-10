Transgene : Des données à venir sur le virus oncolytique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Transgene et le suédois BioInvent ont annoncé vendredi qu'ils présenteraient le mois prochain de nouvelles données précliniques sur leur virus oncolytique à l'occasion du congrès de la Société pour l'immunothérapie du cancer.



Le poster, prévu le 13 novembre, sera consacré à 'la vectorisation d'un anticorps anti-CTLA4 déplétant des Treg induit à la fois la présentation croisée d'antigènes et une réponse des lymphocytes T CD8+ pour un rejet de tumeurs 'froides'', indiquent les deux sociétés dans un communiqué.



BT-001 - codéveloppé par Transgene et BioInvent - est un virus oncolytique conçu pour exprimer un anticorps monoclonal anti-CTLA4 humain éliminant des cellules immunosuppressives (Treg).



En ciblant sélectivement le microenvironnement de la tumeur, BT-001 a pour but d'induire une réponse antitumorale forte et efficace.



Un essai de Phase I/IIa pour le traitement des tumeurs solides inclut actuellement des patients en Europe et aux Etats-Unis, avec des premières données attendues pour le premier semestre 2022.



Le SITC 2021 se tiendra du 10 au 14 novembre à Washington, D.C. et en mode virtuel.



