Transgene : Des avancées sur le virus oncolytique

(CercleFinance.com) - Transgene s'adjuge plus de 2% à la Bourse de Paris ce jeudi suite à la présentation de données de phase I confirmant le potentiel de son virus oncolytique TG6002.



Ces résultats - dévoilés à l'occasion du congrès annuel de l'ESMO 2021 qui s'ouvre aujourd'hui - ont fourni la preuve de concept de la faisabilité de l'administration par voie intraveineuse du produit, explique la société de biotechnologie.



Cette étude de phase I combinait l'administration par voie intraveineuse (IV) du virus oncolytique TG6002 à la prise orale de 5-FC chez des patients atteints de carcinomes gastro-intestinaux au stade avancé.



D'après Transgene, TG6002 s'est avéré capable de se répliquer et de persister dans les cellules tumorales, entraînant l'expression locale d'un transgène fonctionnel.



