Transgene : Les actionnaires de référence de Transgene remettent au pot une nouvelle fois

(BFM Bourse) - L'Institut Mérieux en tête, les principaux actionnaires de référence de la doyenne des biotechs françaises ont pris part à une augmentation de capital réservée de 34 millions d'euros. La société d'investissement américaine Invus s'est aussi positionnée.

Transgene étend sa visibilité financière, avec une trésorerie lui permettant au rythme actuel des dépenses de financer ses activités jusqu’au quatrième trimestre 2023, au lieu du deuxième semestre 2022. La biotech strasbourgeoise n'a une nouvelle fois pas manqué de s'appuyer sur l'indéfectible soutien de son principal actionnaire, l'Institut Mérieux, et levé 34,1 millions d'euros à l'occasion d'un placement privé réservé à des investisseurs spécialisés, à comparer à un objectif de 32 millions d'euros.

L'entreprise a indiqué avoir émis 13.930.000 actions nouvelles (soit une augmentation de 16,6% du capital), à un prix de 2,45 euros par action, représentant une décote de 6,5% par rapport au cours de clôture lundi.

L’Institut Mérieux, actionnaire majoritaire avec 60% du capital et SITAM Belgique (une holding de la famille Dassault détenant 4,9% du capital de Transgene) ont souscrit à hauteur de 25 millions d’euros et 1,67 million d’euros respectivement. Ils ont été rejoints par plusieurs investisseurs spécialisés dans la santé, dont Invus, société américaine d'investissement - connue pour gérer une partie du patrimoine de la famille d'Eric Wittouck.

La société vise ainsi à renforcer sa structure financière de la société jusqu’au quatrième trimestre 2023, afin de pouvoir mener son plan de développement clinique, notamment sur ses nouvelles plateformes de produits myvac et Invir.IO, avec la finalisation des études cliniques, et être en mesure de négocier "sereinement" des accords de partenariat et de codéveloppement sur la base des résultats attendus à partir de fin 2021, explique Transgene.

"Nous sommes désormais bien placés pour mener notre ambitieuse stratégie reposant sur l'avancement de nos plateformes technologiques particulièrement innovantes myvac et Invir.IO à travers les essais cliniques de notre vaccin personnalisé contre le cancer TG4050 et de notre nouveau virus oncolytique BT-001, tout en poursuivant l’essai randomisé de Phase II de TG4001", a expliqué le PDG Hedi Ben Brahim, estimant que "L’avenir de Transgene n’a jamais été aussi prometteur".

"J’attends avec impatience les différentes annonces importantes attendues au cours des 18 prochains mois, qui représentent autant de catalyseurs de création de valeur pour Transgene", a-t-il ajouté.

L'opération, excluant par définition l'ensemble des actionnaires, provoque cependant une sixième séance de baisse d'affilée pour le cours de Transgene. Peu avant 10h, l'action flanche de 6,30% pour s'aligner pratiquement sur le prix de l'augmentation de capital à 2,455 euros précisément. Soit une correction qui atteint 22% par rapport au pic de début juin, qui correspondait à un plus haut depuis l'année 2019.

