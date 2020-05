Transgene : La Bourse salue l'entrée de Transgene au capital de la start-up Vaxxel

(BFM Bourse) - Après avoir enregistré en avril un rebond significatif en Bourse, la société de biotechnologie strasbourgeoise poursuit sur sa lancée lundi en dépit de l'affaissement du marché parisien. Transgene valorise l'une de ses technologies au travers de projets de vaccins contre des infections respiratoires graves menés par Vaxxel.

Transgene se rit lundi du brutal retour des craintes sur les marchés financiers lundi, profitant d'une hausse de 8,64% de son cours de Bourse à 1,86 euros vers 14h15 quand le CAC 40 plie de plus de 3%. Une performance d'autant plus notable qu'elle fait suite à un rebond de plus de 43% de l'action en avril, où les vents porteurs pour le secteur biotechs ont porté Transgene (bien que le groupe strasbourgeois ne soit pas directement exposé à la thématique du coronavirus).

Le groupe détenu à 60% par l'Institut Mérieux a annoncé avant Bourse une prise de participation dans Vaxxel, une jeune pousse issue du laboratoire de virologie et de pathologie humaine Virpath de l’Université Claude Bernard de Lyon et incubée via la SATT ("société d’accélération du transfert de technologies") à Pulsalys, un incubateur de la région Lyon/Saint-Etienne. L'opération permet à Transgene de continuer à se concentrer sur le domaine des cancers, tout en bénéficiant via Vaxxek d'une exposition à des projets dans le domaine des virus respiratoires en valorisant l'une de ses technologies.

Concrètement, Vaxxel acquiert une lignée cellulaire d'origine aviaire (DuckCelt-T17) développée et brevetée par Transgene, lignée dont les caractéristiques apparaissent bien se prêter au développement d'un éventail de virus (dont les virus Influenza et le métapneumovirus humain) et susceptible d'une montée en échelle industrielle.

Vaccins contre des virus respiratoires

Si les conditions de l'accord demeurent confidentielles, les parties précisent qu'au terme de celui-ci Transgene devient actionnaire de Vaxxel.

L'acquisition de la lignée DuckCelt-T17 va permettre à Vaxxel de continuer le développement de ses vaccins contre des virus respiratoires, soit un vaccin monovalent contre le métapneumovirus humain (MPVH, un virus identifié en 2001 aujourd'hui dispersé dans le monde entier qui serait responsable de près de 10% des pneumopathies infectieuses de l'adulte) et un vaccin bivalent à la fois contre le métapneumovirus et contre le virus respiratoire syncytial (première cause d'infections respiratoires des jeunes enfants, similaire mais distinct du précédent). Pour Denis Cavert, un vétéran de l'industrie pharmaceutique, cofondateur et aujourd'hui PDG de Vaxxek ces vaccins constituent "un très fort de besoin de santé publique dans le monde".

"Ces deux virus sont une source majeure de pneumonies et de bronchiolites chez les enfants de moins de 5 ans et chez les adultes de plus de 65 ans. Sur la base des ventes d’un vaccin qui cible les mêmes populations, le marché potentiel de nos vaccins dépasse 5 milliards d’euros", explique le dirigeant.

De son côté Eric Quéméneur, le patron de la Recherche et Développement de Transgene, s'est dit "ravis de valoriser notre lignée cellulaire DuckCelt-T17 dans les projets à fort potentiel de Vaxxel. Cette opération concrétise un travail de recherche entrepris il y a plusieurs années pour sélectionner une lignée aviaire de production virale et l’adapter à l’échelle industrielle". Cette cession démontre ainsi "le potentiel d’application et de valorisation de nos technologies en dehors de la sphère de l’immuno-oncologie".

