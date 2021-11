Tour eiffel : Prise à bail de plus de 2 500 m2 à Lyon

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail de plus de 2 500 m² de bureaux au sein de son immeuble K-Bis dans l'un des 4 pôles majeurs de l'agglomération lyonnaise.



La Société de la Tour Eiffel annonce ainsi accueillir GFP-CETIM sur plus de 1 100 m², ainsi que des terrasses et places de parking et ABMI pour plus de 1 400 m², également avec des terrasses et places de parking.



L'immeuble K-Bis qui développe 7 600 m² de bureaux est idéalement situé dans le quartier d'affaires du Carré de Soie.



