Tour eiffel : Poursuit son plan de cessions

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel poursuit le recentrage de son patrimoine et annonce la cession d'un de ses actifs, le Triopolis au promoteur aménageur nordiste AVENTIM.

Le Triopolis, construit en 1992, est implanté dans la Métropole lilloise à Villeneuve d'Ascq sur la rue des Fusillés et à proximité du boulevard du Breucq.



Cet ensemble immobilier développe une surface d'environ 3 000 m² répartie en 2 bâtiments (R+1 et R+2).



' Avec cette transaction, la Société de la Tour Eiffel, propriétaire de 2 autres actifs à Lille, poursuit l'exécution de son plan de cessions annoncé au 1er semestre 2019 et son recentrage stratégique ' indique le groupe.



