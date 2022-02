Tour eiffel : Un nouveau président au conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce que le président de son conseil d'administration, Didier Ridoret, a présenté aujourd'hui sa démission et que celle-ci a été acceptée par le conseil.



Didier Ridoret restera néanmoins administrateur de la Société de la Tour Eiffel jusqu'à la fin de son mandat qui arrivera à échéance lors de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023.



Patrick Bernasconi a été nommé à l'unanimité en tant que nouveau président du conseil d'administration, avec effet immédiat.



Présent au Conseil d'Administration de la Société de la Tour Eiffel depuis 2014, Patrick Bernasconi est âgé de 66 ans. Chef d'entreprise de Travaux Publics, il a notamment présidé la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) de 2005 à 2013. De 2013 à fin 2015, il était vice-président du Medef, en charge des mandats, des branches et des territoires.





