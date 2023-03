Touax : Résultat net en baisse de 40% en 2022

(CercleFinance.com) - Touax publie un résultat net part du groupe de 7,5 millions d'euros pour l'année écoulée, comparé à 12,6 millions en 2021, un résultat opérationnel en hausse de 8% à 31,1 millions d'euros et un EBITDA accru de 9% à 57,9 millions.



Les produits retraités des activités s'élèvent à 161,5 millions d'euros, en progression de 29,2% (+21,5% à devise et périmètre constants), 'en dépit d'une année 2022 marquée par la guerre russo-ukrainienne, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt'.



'Touax proposera à l'AG de juin prochain le retour à une politique de versement de dividendes, avec un dividende 2022 de 10 centimes par action', indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de la société de location d'équipements de transport.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TOUAX en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok