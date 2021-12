Toosla : Succès de son introduction en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Toosla, acteur digital de la location de voitures de courte durée, annonce le succès de son introduction en Bourse, la dernière de l'année 2021 sur le marché Euronext Growth à Paris.



La demande globale s'est élevée à 2 659 764 titres, dont 1 857 454 pour le Placement Global (soit 1,3 fois le nombre de titres offerts) et 802 310 titres pour l'Offre à Prix Ouvert (soit 4,9 fois le nombre de titres offerts).



Le Conseil d'administration de Toosla a fixé le prix définitif de l'action à 2,85 E et a décidé d'exercer intégralement la Clause d'Extension permettant au Groupe de lever un montant global de 5,4 ME. Ainsi, 1 422 884 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global et 465 175 actions pour l'Offre à Prix Ouvert.



À l'issue de l'opération, le capital de Toosla est désormais composé de 5 475 525 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 15,6 ME, compte tenu du prix d'introduction en Bourse de 2,85 E par action. Le flottant représente 15,20% du capital de la société.



Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à compter du 17 décembre 2021.



