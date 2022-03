Toosla : Invest Securities ajuste son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'avec une croissance de CA de +44% et une amélioration de 7pts de sa marge d'EBITDA, Toosla confirme largement son potentiel de progrès de rentabilité mais rate le résultat net positif espéré au 2ème semestre 2021 à cause de -0,202 ME d'éléments non récurrents.



' Nos BNA retraités sont quasiment en ligne sur 2021 et nous maintenons notre scénario 2022/25 en ligne avec les guidances réitérées lors de l'IPO de décembre dernier à 2,85E ' indique Invest Securities.



' Notre attente de CA 2022 est plus optimiste que suggéré par Toosla, mais notre marge d'EBITDA reste très prudente ' rajoute le bureau d'analyses.



L'objectif de cours ressort à 6,12E contre 6,32E (potentiel de +107%). Invest Securities réitère son opinion à achat.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.