Tivoly : Peugeot Frères Industrie prend une part majoritaire

(CercleFinance.com) - Tivoly, spécialiste de l'outil coupant, annonce que Peugeot Frères Industrie a acquis une participation majoritaire dans son actionnaire majoritaire Holding Tivoly, qui a lui-même acquis en direct des actions Tivoly auprès de certains membres de la famille Tivoly.



Du fait de ces transactions réalisées sur la base d'un prix de 42,05 euros par action, Peugeot Frères Industrie détient à présent indirectement 73,12% du capital de Tivoly, et déposera courant avril, via Holding Tivoly, un projet d'OPAS visant le solde du capital, au même prix.



Si les conditions réglementaires sont remplies à l'issue de l'offre, Holding Tivoly a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres de Tivoly aux mêmes conditions financières que celles de l'offre.



