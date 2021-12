THERADIAG : Vers un nouvel épisode de flambée

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action THERADIAG, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action du spécialiste des kits de diagnostics in vitro a été un des rares dossiers de la cote à réagir positivement à la découverte d'un nouveau variant potentiellement dangereux du coronavirus à Covid-19 dès vendredi 26/11. Dès le lundi qui a suivi, l'action a flambé de plus de 46% dans des volumes particulièrement épais de plus de 2 000 000 de pièces. Le gap haussier non recouvert depuis et la capacité d'extension sont notables, tout comme la construction d'une courte consolidation au niveau du corps de la bougie de lundi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action THERADIAG à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre THERADIAG au cours de 2.380 € avec un objectif à 2.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 2,09 €.

Le conseil THERADIAG Positif 2.380 € Objectif : 2.990 € Potentiel : +25.63 % Stop : 2.090 € Résistance(s) : 2.750 / 3.000 Support(s) : 2.000 / 1.780 / 1.300

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime