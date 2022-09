Theradiag : Portzamparc ajuste son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Portzamparc maintient sa recommandation à 'acheter' sur Theradiag, soulignant que le fabricant de systèmes diagnostics in vitro a frôlé la rentabilité au premier semestre.



Dans une étude diffusée ce lundi, l'analyste fait remarquer que le résultat net de la société, qui ressort à -56.000 euros sur les six premiers mois de l'année, aurait été positif à hauteur de +10.000 euros en cas de crédit d'impôt recherche constant.



D'après Portzamparc, ce premier semestre 'quasi-rentable' laisse entrevoir un résultat positif au second semestre à la faveur de la croissance régulière du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui apporte selon lui le carburant nécessaire à l'atteinte de ce point d'équilibre ('breakeven').



'Quelques ajustements du côté des charges opérationnelles seront probablement nécessaires pour basculer significativement dans la rentabilité', estime toutefois le bureau d'études dans sa note.



Portzamparc dit avoir ajusté son objectif de cours sur le titre, qu'il ramène de 2,4 à 2,3 euros, rappelant que son scénario anticipait jusqu'ici une rentabilité dès le premier semestre de l'exercice 2022.



