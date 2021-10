Theradiag : Lance une augmentation de capital, l'action chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Theradiag a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 5,3 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), une opération dilutive qui faisait chuter son cours de Bourse.



La levée de fonds se fera sur la base d'une parité d'une action nouvelle pour deux actions existantes, à un prix de 1,22 euro par action, a précisé le spécialiste le diagnostic in vitro.



Ce prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 30% par rapport au cours de clôture du 21 octobre, souligne la société basée à Marne-la-Vallée dans un communiqué.



Cette opération - qui représente près de 40% de la capitalisation boursière de l'entreprise - doit permettre de financer les cinq projets devant structurer sa croissance future, dont la bioproduction d'anticorps monoclonaux humains et l'accélération des ventes aux Etats-Unis.



Peu avant midi, le titre reculait de 20% dans des volumes représentant déjà dix fois ceux échangés la veille. La valeur accuse ainsi, et de loin, la plus forte baisse du marché parisien.



Présent dans plus de 70 pays, Theradiag - dont l'approche consiste à allier diagnostic et traitement - compte plus de 60 collaborateurs. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.



