Theradiag : La qualité des tests contre le Covid validée

(CercleFinance.com) - Theradiag a annoncé lundi qu'une étude clinique conforme à la méthodologie de la Haute Autorité de Santé (HAS) avait mis en exergue la qualité des tests pour la détection de la Covid-19 commercialisés par l'entreprise.



L'étude - menée par le laboratoire de virologie du Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens en octobre et novembre derniers - a comparé le test antigénique Certest distribué par Theradiag à un test de référence RT-PCR pour la détection du Covid-19.



D'après Theradiag, l'essai a permis de valider la sensibilité et la spécificité des tests Certest que la société distribue pour ce qui concerne les patients à charges virales élevées et très élevées.



L'entreprise souligne que cette validation constitue un prérequis pour pourvoir rester sur les listes de la Direction Générale de la Santé (DGS) et poursuivre la commercialisation de tests antigéniques.



L'action Theradiag était en hausse de 8% sur le segment Euronext Growth de la Bourse de Paris après cette annonce.



