Theradiag : La croissance se poursuit sur le premier semestre

(CercleFinance.com) - Theradiag a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en croissance de 14,3% au titre de son premier trimestre, essentiellement à la faveur de la forte progression de son activité de diagnostic in vitro.



Sur les six premiers mois de l'année, la société dit avoir réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros, contre 5,5 millions au cours du premier semestre 2021.



Sa division-clé 'Théranostic' - qui propose notamment une surveillance thérapeutique individualisée pour les patients suivant des biothérapies - a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 9,3% à plus plus de trois millions d'euros.



L'activité de diagnostic in vitro (IVD) affiche, elle, une croissance de 19,3% à plus de 3,2 millions d'euros, soutenue par les ventes d'instruments de diagnostic, notamment en milieu vétérinaire.



Au 30 juin dernier, la trésorerie nette disponible de l'entreprise basée en Seine-et-Marne s'élevait à six millions d'euros, contre 7,1 millions d'euros à la fin 2021.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Theradiag progressait de 2,5% lundi matin suite à cette publication.



