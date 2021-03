Theradiag : Des résultats conformes au plan de marche

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Theradiag, une société spécialisée dans le diagnostic in vitro, a publié lundi des résultats annuels 2020 en ligne avec son plan stratégique.



Si l'entreprise accuse une perte nette de 231.000 euros l'an dernier, contre un bénéfice net de 349.000 euros en 2019, l'évolution défavorable du résultat semble avant tout pénalisée par les éléments exceptionnels liés à HOB, un ancien partenaire.



Theradiag a effectivement dû comptabiliser des provisions concernant le différend maintenant résolu qui l'avait opposé HOB,.



'Hors éléments exceptionnels de 2019, les résultats poursuivent leur progression vers l'équilibre financier', fait valoir son directeur général, Bertrand de Castelnau.



Hors exceptionnels, la perte nette se limite en effet à 181.000 euros, contre un manque à gagner de 326.000 euros en 2019.



Déjà connu, le chiffre d'affaires est ressorti à 10,4 millions d'euros contre 9,6 millions en 2019, soit une progression de 8%.



Au 31 décembre dernier, la trésorerie nette disponible s'élevait à 3,5 millions d'euros, contre 2,9 millions d'euros fin 2019, un niveau que la société juge 'conforme au plan de marche' et offrant une visibilité suffisante pour les investissements prévus dans les années à venir.



L'action était en baisse de plus de 3% sur Euronext Growth Paris après la publication de ces chiffres.



