Theradiag : Croissance de 7% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Theradiag annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 6,69 millions d'euros à fin juin 2023, soit une progression de 6,8% en comparaison annuelle, dont une hausse de 7,4% à 3,38 millions sur le seul deuxième trimestre.



La croissance a connu une légère accélération au cours du deuxième trimestre 2023 grâce à des bonnes performances commerciales sur les deux métiers de Theradiag (+9,4% pour le théranostic et +5,3% pour le diagnostic in vitro).



'Fort d'un niveau de trésorerie confortable, nous comptons dans les mois à venir poursuivre le développement et accélérer la commercialisation de nos produits fabriqués en interne à fortes marges', affirme son directeur général Simon Davière.



