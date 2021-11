Theradiag : Augmentation de capital réussie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Theradiag annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS dont la souscription s'est déroulée du 3 novembre au 18 novembre et dont le montant s'élève à 5,33 millions d'euros brut et 4,5 millions d'euros net.



Les demandes correspondent à un taux de souscription d'environ 2,6 fois le montant cible. L'opération se traduit par la création de 4.372.742 actions nouvelles, souscrites à un prix de 1,22 euro, soit une décote de 30,05% par rapport au cours de clôture du 21 octobre.



Le capital de la société de tests de diagnostic à l'issue de l'augmentation de capital est divisé en 13.118.227 actions. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 26 novembre.



