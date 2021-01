Theradiag : Annonce le marquage CE pour quatre kits i-Tracker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Theradiag annonce aujourd'hui avoir réalisé le marquage CE de quatre kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker destinés au monitoring des biothérapies.



Le marquage CE de ces quatre nouveaux kits i-Tracker (i-Tracker Vedolizumab, i-Tracker Anti-Vedolizumab, i-Tracker Ustekinumab et i-Tracker Anti-Ustekinumab) est désormais effectué et leur mise sur le marché a été déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).



Ces kits Vedolizumab et Ustekinumab sont validés sur les molécules utilisées pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques en gastroentérologie, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique par exemple, indique Theradiag.



Ces nouveaux coffrets de tests i-Tracker permettent aux cliniciens d'ajuster le dosage des médicaments qui mesure les niveaux sériques et plasmatiques des biothérapies employées dans le traitement de nombreuses pathologies inflammatoires chroniques en gastroentérologie. Ils sont calibrés sur les standards internationaux de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), précise la société.





