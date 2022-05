Theraclion : Lancement du nouveau système Sonovein HD

(CercleFinance.com) - Theraclion a annoncé lundi soir le lancement du Sonovein HD, un nouveau dispositif de traitement des veines combinant échographie thérapeutique extracorporelle et imagerie de pointe.



Trois ans après avoir le lancement du premier Sonovein, cette plateforme robotisée de troisième génération marquée CE doit permettre d'accélérer la réalisation des traitements veineux, explique la 'medtech' dans un communiqué.



Theraclion s'est donné comme objectif de révolutionner le traitement des varices, qui touchent environ 30% de la population adulte mondiale et nécessitent environ cinq millions de procédures médicales par an.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel