Theraclion : L'inventeur du scalpel à ultrasons Theraclion profite en Bourse de la reprise des ventes

(BFM Bourse) - Grâce à sa plate-forme d'ultrasons de haute intensité homologuée depuis 2012, Theraclion permet de traiter différentes pathologies, dont les varices, sans nécessiter de chirurgie. La reprise des ventes en 2021 après une année blanche du fait de la pandémie remet l'action en lumière.

En passe de retrouver ses performances pré-Covid, Theraclion profite mardi d'un regain de 3,72% de son cours de Bourse vers 10h15 à 1,95 euros (ayant même accéléré à près de +9% peu après l'ouverture).

Pionnier de l'utilisation des ultrasons non pas à but d'imagerie mais de traitement, à travers une technologie désignée "HIFU" (Ultrasons Focalisés de Haute Intensité, pour donner un ordre de grandeur 10.000 fois plus élevée que lors d'une échographie), l'entreprise a commencé à se développer sur une indication bénigne, les fibroadénomes mammaires: des nodules du sein (touchant près d'une femme sur dix) heureusement non susceptibles de dégénérer en cancer mais pouvant grossir et entraîner une gêne physique (et/ou psychologique), auquel cas il est possible de réaliser une ablation.

Grâce à l'Echopulse, cela peut se faire sans chirurgie, donc sans mobilisation d'un bloc stérile et personnel associé, sans arrêt de travail ni cicatrice etc. L'appareil est aussi destiné aux nodules de la thyroïde, où le gain par rapport à la chirurgie est encore plus important (car l'intervention est plus délicate dans cette région proche du larynx, des cordes vocales, etc.).

Un marché du traitement des varices à plusieurs milliards de dollars

Plus récemment, Theraclion a développée une version appelée Sonovein qui permet une ablation non invasive des varices, permettant là aussi un traitement sans cathéter, sans injection chimique, sans incision et sans bloc opératoire, au terme duquel les patientes et patients peuvent reprendre aussitôt leurs activités habituelles. Schématiquement, l'appareil envoie des ondes ultrasonores d'intensité élevée et concentrées pour générer de l’énergie thermique. Au fur et à mesure que l’énergie thermique est délivrée, la veine se rétrécit et se ferme hermétiquement. Le marché du traitement des varices est considérable puisque 30% de la population est touchée par une pathologie variqueuse à un degré ou un autre (femmes et hommes, même si ces derniers sont trois fois moins touchés). Environ 5 millions de procédures chirurgicales ont lieu chaque année, pour une taille de marché mondial estimée à 10 milliards de dollars en 2015 par Millenium Research.

Le groupe poursuit ses recherches pour élargir les approches thérapeutiques, y compris vers des pathologies malignes (cancer du sein, en association avec d'autres traitements).

La pandémie a cependant été dévastatrice au niveau commercial, avec la suspension des traitements médicaux considérés non urgents d'un côté et de l'autre la limitation des déplacements, alors qu'il est difficile de négocier à distance la vente d'un appareil de plusieurs centaines de milliers de dollars. Résultat: zéro ventes en 2020.

Le niveau d'activité revient à la normale

Au premier semestre 2021, l'activité commerciale de Theraclion a heureusement repris. Sur la période, le groupe a annoncé lundi soir avoir vendu 4 Echopulse (dont 3 d'occasion) et accru de 25% les revenus de services. Le chiffre d'affaires des six premiers mois, s'élève à 0,885 million d'euros, soit cinq fois plus qu'en 2020, retrouvant le niveau d'activité de la période pré-Covid.

Sans fournir d'estimation chiffrée, l'entreprise s'attend à un second semestre "réussi" grâce à "une stratégie solide". Theraclion estime avoir atteint un nouveau niveau de maturité technologique avec le Sonovein, qui permet de traiter au moins deux fois plus vite les patients pour le traitement non invasif des varices. "Les phlébologues ont montré leur intérêt pour Sonovein S, la dernière génération de Sonovein. Theraclion vise maintenant l'ouverture de nouveaux sites de traitement en Europe et en Asie et progresse dans la soumission du dossier Sonovein à la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis".

Concernant l'Echopulse, une étude de phase 2 (étape intermédiaire des essais cliniques) est en cours, en partenariat avec le centre de cancérologie de l'Université de Virginie (Etats-Unis) pour des patientes atteintes d'un cancer du sein invasif, en utilisant une combinaison avec l'immunothérapie et la chimiothérapie.

