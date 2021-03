The kraft heinz co. : Deux nominations au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a annoncé vendredi soir que son conseil d'administration a décidé de proposer les nominations de son directeur général (CEO) Miguel Patricio et de Lori Dickerson Fouché, comme administrateurs lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.



Le groupe agroalimentaire expliquait que Lori Dickerson Fouché succèdera à George Zoghbi, qui ne briguera pas sa réélection à l'AG 2021, tandis que Miguel Patricio occupera le poste laissé vacant par Jorge Paulo Lemann.



Lori Dickerson Fouché possède une expérience financière qui va de la banque à l'assurance et à la gestion de patrimoine. Avant de rejoindre TIAA, elle a occupé divers postes de direction chez Prudential Financial.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel