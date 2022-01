The kraft heinz co. : Acquisition de Just Spices finalisée

(CercleFinance.com) - Conformément à son annonce du 10 décembre dernier, Kraft Heinz indique avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 85% dans Just Spices GmbH, société basée en Allemagne, la participation restante de 15% au capital devant être conservée par ses trois fondateurs.



Lancée en 2014, cette start-up connait une forte croissance avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 millions d'euros. Son portefeuille de plus de 170 produits comprend des mélanges d'épices, des vinaigrettes et des mélanges à préparation rapide.



Cette entreprise vend environ 70% de produits directement aux consommateurs, et le reste par l'intermédiaire de grands détaillants en alimentation en magasin et en ligne en Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse.



