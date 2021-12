The kraft heinz co. : Acquisition de Just Spices en Allemagne

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce avoir conclu un accord pour acquérir une participation de 85% dans Just Spices GmbH, société basée en Allemagne, la participation restante de 15% au capital devant être conservée par ses trois fondateurs.



Lancée en 2014, cette start-up connait une forte croissance avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 millions d'euros. Son portefeuille de plus de 170 produits comprend des mélanges d'épices, des vinaigrettes et des mélanges à préparation rapide.



La transaction -dont les termes financiers ne sont pas précisés- est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation du contrôle des fusions, et devrait être finalisée au premier trimestre 2022.



