The kraft heinz co. : A finalisé l'acquisition de Companhia Hemmer

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Companhia Hemmer Indústria e Comércio, une entreprise alimentaire brésilienne spécialisée dans les condiments et les sauces, après que la transaction ait été approuvée sans restriction par le CADE (Conseil administratif de défense économique du Brésil), l'organisme antitrust brésilien.



L'acquisition vise à accélérer la croissance des deux entreprises, dont les marques et les portefeuilles sont complémentaires. Hemmer bénéficiera également du réseau de distribution et du modèle de mise sur le marché de Kraft Heinz au Brésil.



'Il s'agit d'une étape importante pour notre stratégie de croissance internationale et notre portefeuille de produits délicieux et de haute qualité qui rehaussent le goût des aliments ', a déclaré Rafael Oliveira, vice-président exécutif et président des marchés internationaux de Kraft Heinz.



