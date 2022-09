Tf1 : Canal+ va cesser la diffusion des chaînes du groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TF1 a déclaré vendredi déplorer fortement la décision du groupe Canal+ de cesser la diffusion de ses chaînes et services.



Canal+ a annoncé ce matin renoncer à diffuser les chaînes du premier groupe privé français de télévision, qui exige selon lui le versement d'une rémunération 'très conséquente' pour la mise à l'antenne de ses chaînes de la TNT, à savoir TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.



Des exigences que Canal juge 'infondées et déraisonnables' pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement et 'qui doivent le rester', souligne-t-il dans un communiqué.



Après des semaines de négociations, TF1 dit rester ouvert aux discussions dans l'optique de trouver un accord rapide et de ne pas pénaliser les millions de téléspectateurs qui reçoivent les chaînes du groupe via Canal+.



En attendant, les chaînes de TF1 - qui reste distribué par l'ensemble des distributeurs Free, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov et Salto - restent disponibles replay sur MyTF1.fr et via l'application MyTF1 sur mobile et tablette.



Suite à ces annonces, le titre TF1 progressait de 0,6% vendredi matin à la Bourse de Paris tandis que l'action de Vivendi, la maison-mère de Canal+, s'adjugeait plus de 1,3%.



