Tf1 : En attendant la fusion avec M6, les bénéfices de TF1 s'envolent grâce au rebond de la pub

(BFM Bourse) - Les grandes lignes des comptes annuels de TF1 ressortent au-dessus de leur niveau de 2019, grâce aux solides recettes publicitaires et la flambée des revenus du pôle de production Newen Studios. TF1 indique par ailleurs que le projet de rapprochement avec M6 suit son cours.

La crise semble déjà derrière la première chaîne de télévision française, dont les résultats annuels dévoilés ce vendredi dépassent ceux d'avant la pandémie mondiale. En 2021, les revenus de TF1 ont en effet grimpé à 2,43 milliards d'euros, en hausse de 16,6% sur un an - et de 3,9% par rapport à 2019. Sur l'année écoulée, le groupe est par ailleurs parvenu à dégager un bénéfice net de 225 millions d 'euros, multiplié par 4 sur un an, et largement supérieur à son niveau de 2019 (155 millions). Le taux de marge opérationnelle a pour sa part bondi de 9,1% en 2020 à 14,1% en 2021 (10,9% en 2019).

"La forte progression du chiffre d'affaires et de la rentabilité s'explique à la fois par les activités Média et la contribution significative des activités complémentaires développées par le groupe, notamment la production de contenus avec Newen Studios", indique le groupe dans son communiqué.

Principale source de revenus du groupe, la publicité a rapporté 1,694 milliard d'euros à TF1 en 2021, un chiffre en hausse de 14,3% sur un an, comprenant une progression à deux chiffres (+11,1%) du chiffre d'affaires publicitaire digital (à 142,5 millions). "La demande soutenue en espaces publicitaires s’est confirmée tout au long de l’année" commente le groupe, qui ajoute que "les annonceurs continuant d’apprécier l’attrait du média télévisé et le retour sur investissement qu’il représente, en dépit d’une concurrence très forte des acteurs digitaux".

Percée du pôle production

TF1 met également en avant "la contribution significative des activités complémentaires développées par le groupe, notamment la production de contenus avec Newen Studios et la distribution". Les revenus de ce pôle se sont effet établis à 335,6 millions d’euros sur l'année, en hausse de 43,4% sur un an. Créé en 2008, Newen est l'un des leaders français de la production et de la distribution audiovisuelle, et appartient à 100% à TF1 depuis novembre 2015 - à 100% depuis avril 2018. Il regroupe plusieurs sociétés de production comme Telfrance (Plus belle la vie, Candice Renoir, etc.), Capa (Braquo, Versailles, ...), 17 juin média (Magazine de la santé, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain) ou encore le studio d'animation Blue Spirit en France - ainsi que plusieurs autres (Tuvalu, Nimbus, Pumpkin ou le belge De Mersen, à l'origine de la série Undercover) à l'étranger.

Newen poursuit en outre "sa stratégie de croissance à l’international, en témoigne la prise de participation majoritaire en septembre dans le studio allemand Flare Films, après l’acquisition du studio espagnol iZen en avril dernier" rappelle TF1. "Dans le cadre d’une activité globale en hausse, la part de l’international dans le chiffre d’affaires de Newen Studios est de 47%" est-il souligné. Le carnet de commandes de Newen Studios s’élève par ailleurs à plus de 1.600 heures à fin décembre, stable par rapport à un an plus tôt.

Coût de la grille en baisse

"Le coût des programmes du groupe s'élève à 981 millions d'euros. Il est en baisse de 30,6 millions d'euros par rapport à 2019, mais en hausse par rapport à fin décembre 2020, marquée par de fortes économies dans un contexte très spécifique lié au Covid-19", relève encore TF1.

Le groupe ne fournit en revanche pas de prévisions chiffrées pour l'exercice en cours, mais mise sur une poursuite du développement de Newen "dans un marché bien orienté, notamment grâce à l’application de la directive européenne SMA en France et en Europe, impliquant une hausse des commandes des plateformes en contenus locaux, pour lesquels notre savoir-faire et notre connaissance client sauront faire la différence". Le groupe fait enfin le point sur son projet de fusion avec M6, indiquant que celui-ci "se poursuit dans un calendrier conforme à celui initialement prévu". "La réalisation définitive de l'opération reste soumise aux autorisations des autorités compétentes (Autorité de la concurrence, Arcom)" rappelle TF1.

En Bourse, le titre a ouvert en nette hausse, s'adjugeant plus de 4% dans les premiers échanges, avant d'effacer la majeure partie de ses gains moins d'une heure plus tard. Peu avant 10h, l'avance est réduite à +1% à 8,91 euros, ce qui constituerait néanmoins la 5e progression consécutive pour ce titre qui a atteint, début novembre dernier (à 9,40 euros), un plus haut depuis l'été 2019.

