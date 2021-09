TESLA INC. : Une combinaison de bougies en harami sonne l'alerte

(BFM Bourse) - TESLA INC. constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 21T7S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 600 $ et d’échéance courte au 18/03/2022. Le levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La sortie de biseau (wedge) que vient de nous proposer la configuration (fragilisée depuis février) de l'action TESLA a tout de la "fausse" sortie, en particulier à l'aune de la faiblesse des volumes de la dernière impulsion (21 - 24 septembre). Par ailleurs, une combinaison de bougie dite en harami baissier, sur les deux premières séance de la semaine, est riche d'enseignement. Elle montre un essoufflement caractérisé en sommet d'épisode haussier. Un harami baissier est caractérisé par une bougie au corps rouge intégralement contenu dans l'amplitude du corps vert de la bougie précédente.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 21T7S, sur TESLA INC., à 1.640 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 701.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 811.000 $.

Le conseil WARRANT Achat à 1.64 € PUT Objectif : 701.000 € Stop : 811.000 € Mnemo : 21T7S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 600.00 € Echéance : 18/03/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime