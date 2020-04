TESLA INC. : Vers une accentuation de la décrue des cours

(BFM Bourse) - TESLA INC. constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put W586S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 300 $ et d’échéance courte au 19/06/2020.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 24 février, le sous-jacent est entré en bear market, pleinement validé au sens de Dow, avec une succession de points bas décroissants, comme les points hauts. La décrue se déroule sous une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui s'est quasi immédiatement infléchie à la baisse. Les cours sont justement de retour au contact de cette moyenne mobile alors même qu'ils viennent de tracer un rebond contestataire dans des volumes décroissants, d'où la divergence alarmante.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique W586S, sur TESLA INC., à 1.830 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 327.500 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 557.010 $.

Le conseil WARRANT Achat à 1.83 € PUT Objectif : 327.500 € Stop : 557.010 € Mnemo : W586S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 300.00 € Echéance : 19/06/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime