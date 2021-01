Tesla inc. : Nouvelle flambée boursière pour Tesla, qui dépasse 700 milliards de capitalisation

(BFM Bourse) - Après avoir explosé en 2020 (+740%), le titre Tesla poursuit sur sa lancée en ce début d'année. Avec un gain de près de 5% peu après l'ouverture des échanges à Wall Street, le constructeur de véhicules électriques voit sa capitalisation se rapprocher de celle de Facebook.

À... 50 véhicules près, Tesla a coché l'objectif très ambitieux qu'il s'était fixé, à savoir livrer un demi-million de véhicules en 2020. Le marché applaudit ce nouveau record de livraisons en propulsant le titre (récemment intégré au S&P) à un nouveau sommet historique, à 740 dollars (+4,9%) moins d'une heure après l'ouverture de Wall Street.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Ce nouveau bond, consécutif à la flambée de 740% enregistrée en 2020, porte la capitalisation boursière du groupe à plus de 700 milliards, ce qui rapproche le constructeur -actuellement 8e capitalisation boursière mondiale- de Tencent (708 milliards) ou Facebook (770 milliards).

La valorisation boursière de Tesla surpasse désormais celles de Toyota (215 milliards), Volkswagen (98,8 milliards), Daimler (notamment propriétaire de Mercedes, 75 milliards), General Motors (58,5 milliards), Ferrari (57,8 milliards), BMW (57,3 milliards), Honda (47,5 milliards), Hyundai (40,2 milliards), Fiat Chrysler (37,1 milliards), Ford (34,3 milliards) et PSA (25 milliards) combinés (672 milliards au total).

Dans le même temps, le constructeur chinois de véhicules électriques NIO voit son titre flamber de 11,6% à 54,40 dollars, quand le titre s'échangeait à 3,2 dollars début janvier 2020 (après avoir fait ses premiers pas sur le Nasdaq à 6,2 dollars en septembre 2018). La valorisation du groupe fondé en 2014 atteint ainsi 84 milliards de dollars.

Record de livraisons trimestrielles pour Tesla

Son précédent record, établi au trimestre précédent, était de 139.300 exemplaires. Et même si Tesla n'est toujours pas rentable sans la vente de crédits carbone, force est de reconnaître que le groupe n'a de cesse de surprendre positivement le marché.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le constructeur, qui produit les Model S, Model X, Model 3 et Model Y, a donc livré 499.550 voitures, légèrement en dessous de l'objectif de 500.000 unités fixé par Elon Musk, mais bien au-delà du consensus des analystes interrogés par Refinitiv. En moyennes, ces derniers tablaient sur 484.000. Elon Musk, a salué ces chiffres, y voyant une étape importante pour l'entreprise. "Tellement fier de l'équipe Tesla pour avoir franchi cette étape importante! Au début de Tesla, je pensais que nous avions (avec optimisme) 10% de chances de survivre", a tweeté l'entrepreneur. Cette sortie intervient d'ailleurs moins de deux semaines après les confidences étonnantes du patron de Tesla, qui a affirme -dans une série de tweets, déjà- avoir proposé il y a quelques années de revendre l'entreprise à Apple, alors que le constructeur automobile traversait une mauvaise passe.

Dans le détail, le Model 3, sa voiture d'entrée de gamme, et le Model Y, le crossover, ont représenté près de 86% des livraisons, le solde se départageant entre la berline Model S et le SUV aux portières papillon Model X. Tesla, qui veut passer la vitesse maximale pour ce qui est de la production, de 500.000 véhicules produits en 2020 à 20 millions par an "au cours de la prochaine décennie", indique par ailleurs avoir démarré la production à Shanghai du Model Y. Les premières livraisons du crossover "Made in China" devraient commencer "bientôt".

(avec AFP)

Q. S. - ©2021 BFM Bourse