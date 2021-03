Tesla inc. : La note a été très salée en 2020 pour les vendeurs à découvert du titre Tesla

(BFM Bourse) - En 2020, les vendeurs à découvert sur les actions américaines ont prospéré en misant à la baisse sur Exxon, AT&T ou encore Raytheon... Mais ceux qui escomptaient une baisse de Tesla ont essuyé des pertes inédites.

En 2020, l'envolée boursière de Tesla a fait du titre celui qui a coûté le plus cher, et de très loin, aux vendeurs à découvert selon le site tradingplatforms, citant les données de Statista et Yahoo Finance.

Avec une performance annuelle de +743,4%, 2020 a été l'année de tous les records pour l'action du constructeur américain de voitures électriques (portant au passage son fondateur Elon Musk en tête du classement des personnalités virtuellement les plus riches au monde). Déjà fin 2019, certains opérateurs jugeaient le titre surévalué, en regard du montant encore anecdotique de ses bénéfices à court terme et du risque d'intensification de la concurrence. Bon nombre d'entre eux ont donc tenté de vendre le titre à découvert ; c'est-à-dire d'emprunter le titre pour pouvoir le vendre sans le détenir en espérant pouvoir l'acheter moins cher au moment de le restituer à son propriétaire. Intrinsèquement très risquée, cette stratégie s'est avérée calamiteuse face à l'envolée inédite du cours de Tesla.

Un pari très perdant en 2020

Au total, les positions vendeuses sur le fabriquant de la Model S ont provoqué 40,1 milliards de dollars de pertes pour les "short sellers", selon tradingplatforms.com. Soit plusieurs fois le montant des pertes subies par les shorts sur tout autre titre: les paris baissiers sur Apple ont coûté 6,7 milliards de dollars "seulement", ceux sur Amazon 5,7 milliards.

En fait, les pertes en pariant à contre-courant sur Tesla représentent près de la moitié des 10 plus grosses ardoises pour les vendeurs (79 milliards de dollars en tout).

Pour ceux qui n'ont pas été lessivés par l'ascension du titre, le pari baissier sur Tesla est à l'heure actuelle nettement moins défavorable, l'action ayant perdu près de 30% par rapport à son pic historique du 21 janvier.

Des gains sur Exxon, AT&T ou encore Luckin Coffee

Mais la vente à découvert peut aussi rapporter. En 2020, toujours selon tradingplatforms, les positions courtes sur le géant des énergies fossiles Exxon -éjecté fin août de l'indice historique Dow Jones à force de voir sa capitalisation réduite comme peau de chagrin- ont quant à elle rapporté 1,28 milliard de dollars de gains (le cours du pétrolier ayant décliné de 40,9% sur l'année).

Viser AT&T (1,26 milliard de dollars de gains), Raytheon (1,2 milliard) ou encore la chaîne chinoise Luckin Coffee (1,06 milliard) s'est révélé relativement rémunérateur. Au total, les 10 principaux paris à découvert gagnants ont rapporté 9,75 milliards de dollars, calcule le comparateur de courtiers en ligne.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse