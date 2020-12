Tesla inc. : Elon Musk prend sa revanche sur les vendeurs à découvert

(BFM Bourse) - Le spectaculaire et interminable rallye boursier de Tesla finit d'essorer les derniers vendeurs à découvert (les positions "short" sont passées de plus de 30% du capital flottant début 2019 à moins de 6% aujourd'hui selon des données de Bloomberg) du constructeur de véhicules électriques, pour le plus grand plaisir d'Elon Musk.

Avec la flambée de Tesla en Bourse, Elon Musk prend sa revanche sur les spéculateurs et les sceptiques: un influent financier américain, qui avait parié sur l'effondrement boursier du constructeur de véhicules électriques, est en train de s'en mordre les doigts.

Devenu célèbre pour avoir parié sur la chute du courtier en énergie Enron, bien avant ses déboires et sa disparition. Jim Chanos, qui dirige le fonds Kynikos Associates, reconnaît désormais que son pari contre Tesla s'est transformé en cauchemar en raison de l'ascension boursière du constructeur de véhicules électriques haut de gamme. Le titre Tesla affiche de fait, à ce stade, une performance à peine croyable (+610% depuis le 1er janvier) pour un groupe qui pèse qui jouit d'une telle valorisation (plus de 560 milliards de dollars).

"C'est clairement très douloureux", a déclaré Jim Chanos à l'agence d'informations Bloomberg News, alors qu'Elon Musk, dont la fortune est liée aux performances boursières de Tesla dont il détient près de 18% du capital, est devenu sur le papier le deuxième homme le plus riche du monde, dépassant Bill Gates et talonnant Jeff Bezos (Amazon).

Le financier, qui critique depuis plusieurs années la gestion d'Elon Musk, patron co-fondateur de Tesla, indique que s'il venait à croiser le milliardaire, il lui dirait: "Bien joué, bon travail pour le moment".

Il n'est pas le premier vendeur à découvert à mordre la poussière sur Tesla. En 2018 le très controversé -et redouté- fonds Citron Research avait fait volte-face, décidant finalement de croire en Tesla après avoir longtemps fait route avec les détracteurs boursiers du groupe californien. Plus globalement, les relations entre les "short-sellers" et Elon Musk ont toujours été houleuses.

"Avis de tempête à "Shortville"", avait moqué en 2017 sur son compte Twitter l'entrepreneur d'origine sud-africaine, en faisant allusion à la technique boursière qui consiste à gagner de l'argent en pariant sur la baisse d'une action (miser "short").

Tesla profite de l'engouement de nombreux investisseurs pour ce qu'ils considèrent être l'avenir de l'automobile. En deuxième partie de séance jeudi, le titre Tesla s'inscrivait à 597 dollars, en hausse de 5%.

Son action a en plus été dopée ces dernières semaines par l'élection à la présidence des Etats-Unis de Joe Biden, qui a promis de favoriser le développement des véhicules électriques dans le pays, et par l'annonce de la prochaine entrée du groupe dans le prestigieux indice S&P 500 à partir du 21 décembre.

Faire partie de cet indice, le plus représentatif du marché américain, permettra à l'action Tesla d'être systématiquement incluse dans de nombreux produits financiers qui suivent mécaniquement ses fluctuations, les ETF, ce qui devrait lui donner encore plus d'ampleur. Cette inclusion, d'une taille inédite, constitue un véritable casse-tête pour des gérants obligés de procéder à un rééquilibrage massif de leurs portefeuilles.

De nombreux analystes, dont ceux de Goldman Sachs et Morgan Stanley, ont également publié des notes très positives sur l'avenir de la société au cours de la semaine, contribuant à hisser le titre à un sommet historique et à faire du groupe la 6e capitalisation de Wall Street derrière les GAFAM.

